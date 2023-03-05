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Тренер Гассиева ответил на обвинение в том, что бой с Балогуном был подставным

Тренер Гассиева ответил на обвинение в том, что бой с Балогуном был подставным
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Виталий Сланов, тренер российского бойца супертяжёлого веса Мурата Гассиева, отреагировал на критику поединка его подопечного с американцем Майклом Балогуном, который некоторые болельщики посчитали договорным.

Напомним, Гассиев победил нокаутом во втором раунде, отправив соперника на настил правым хуком. Выступление стало для россиянина первым в 2023 году.

«Балогун встал, как только засчитали нокаут? Что значит упал, встал? Балогун вышел, они приехали выигрывать, у них не получилось, он был нокаутирован. Встал, мог бы не встать… Что там комментировать? У каждого своё мнение.

Понимаете, сейчас могут всё что угодно говорить. Они имеют право, болельщики. Я тоже иногда сижу на трибунах, кричу: «Судью на мыло, не туда побежал, не так ударил». Так что их нельзя винить. Но это глупость, конечно. Вышли два серьёзных боксёра, они примерно в рейтинге одинаковы. Был такой приличный бой с хорошим завершающим ударом», – цитирует Сланова «Спорт-экспресс».

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