«Я знаю, в каком он состоянии». Штырков скептически отнёсся к бою Ал. Емельяненко — Монсон

Иван Штырков отреагировал на вопрос о том, каково его отношение к потенциальному бою Александра Емельяненко и Джеффа Монсона. Информация эта распространилась близкими к команде Емельяненко людьми. В интервью «Чемпионату» промоутер Владимир Хрюнов на вопрос о бое Емельяненко — Монсон заявил: «Ждите бомбу после 12 марта».
«Чего? У Саши Емельяненко будет бой? Хорошо, ждём. Вот такое у меня отношение. Я просто знаю, в каком он сейчас состоянии», – передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.
В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко.
Александр Емельяненко показал видео спарринга с братом Фёдором:
- 6 марта 2023
-
12:25
-
12:17
-
12:14
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:57
-
11:51
-
11:47
-
11:39
-
11:35
-
10:56
-
10:05
-
09:51
-
08:47
-
07:05
-
06:23
- 5 марта 2023
-
23:55
-
22:59
-
22:55
-
21:58
-
20:55
-
19:40
-
18:43
-
18:27
-
18:05
-
17:56
-
16:55
-
15:50
-
15:40
-
14:57
-
14:47
-
14:13
-
13:22
-
13:11