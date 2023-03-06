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«Я знаю, в каком он состоянии». Штырков скептически отнёсся к бою Ал. Емельяненко — Монсон

«Я знаю, в каком он состоянии». Штырков скептически отнёсся к бою Ал. Емельяненко — Монсон
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Иван Штырков отреагировал на вопрос о том, каково его отношение к потенциальному бою Александра Емельяненко и Джеффа Монсона. Информация эта распространилась близкими к команде Емельяненко людьми. В интервью «Чемпионату» промоутер Владимир Хрюнов на вопрос о бое Емельяненко — Монсон заявил: «Ждите бомбу после 12 марта».

«Чего? У Саши Емельяненко будет бой? Хорошо, ждём. Вот такое у меня отношение. Я просто знаю, в каком он сейчас состоянии», – передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко.

Александр Емельяненко показал видео спарринга с братом Фёдором:

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