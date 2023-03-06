Исмаилов: с Никулиным будет лёгкая прогулка. Как старший брат наказывает младшего

Российский боец Магомед Исмаилов высказался по поводу звезды поп-ММА Тимура Никулина. Ранее руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов рассказал, что их бой мог бы состояться в Дубае.

«Никулин, по сути, это лёгкая прогулка, но в любом случае не расслабляемся. Какой бы слабый ни был оппонент, мы готовимся на него как на сильного. В своём воображении накидываем ему ещё плюс 200 лошадей и работаем полноценно.

Противостояния с Иваном Штырковым и Никулиным… Публике очень интересно противостояние с Никулиным, делаем выводы, что им это будет интересно увидеть — окей. Знаете, правильные деньги и я как старший брат младшего братишку наказываю. Сильно травмировать не буду, аккуратно просто объясню ему, что нужно работать и он ещё не на нашем уровне. Под «нашим» я имею в виду профессиональных бойцов, которые уже сделали себе имя и в ММА, и в боксе. В данном случае, если Иван Штырков – очень грозный и опасный оппонент… в случае с Никулиным я был более расслаблен, сейчас я более собран, настроен, потому что это конкурентное противостояние, а с Никулиным не конкурентное. На данный момент я так это вижу», — передаёт слова Исмаилова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Мага Исмаилов устроил на тренировке шоу с нокдаунами: