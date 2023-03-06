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Конор Макгрегор отреагировал на поражение Валентины Шевченко на UFC 285

Конор Макгрегор отреагировал на поражение Валентины Шевченко на UFC 285
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор разместил новый пост у себя в социальных сетях, поздравив спортсменку из Мексики Алексу Грассо с победой на UFC 285. Соперницей Грассо была представительница Киргизии Валентина Шевченко.

«Поздравляю Мексику! Теперь у вас новый чемпион — Алекса Грассо! Сейчас есть два чемпиона UFC мексиканского происхождения. Превосходно! Не удивлён. Да здравствует Мексика», — написал Макгрегор.

Напомним, UFC 285 состоялся 5 марта. Мексиканка победила Шевченко удушающим приёмом в четвёртом раунде, нанеся Валентине первое поражение с 2017 года. В активе Грассо 16 побед и три поражения. На счету Шевченко 23 победы при четырёх поражениях.

Ильяс Хамзин разобрал бой Валентины Шевченко и Алексы Грассо:

Шок, фантастика и сказка. Валя Шевченко сдалась в бою с хрупкой мексиканкой Шок, фантастика и сказка. Валя Шевченко сдалась в бою с хрупкой мексиканкой
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