Сайборг высказалась о Валентине Шевченко после её поражения в бою с Грассо

Действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Крис Сайборг разместила новый пост у себя в социальных сетях, где высказалась о представительнице Киргизии Валентине Шевченко.

«Валентина — отличный пример настоящего бойца ММА», — написал Сайборг.

Напомним, в последнем поединке Шевченко встречалась с мексиканкой Алексой Грассо. Их бой состоялся в ночь на 5 марта на турнире по смешанным единоборствам UFC 285 в Лас-Вегасе (США). Грассо победила удушающим приёмом в четвёртом раунде, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. В общей сложности Грассо провела в ММА 19 поединков, в которых добыла 16 побед и потерпела три поражения. На счету Шевченко 23 победы при четырёх поражениях.

Ильяс Хамзин разобрал бой Валентины Шевченко и Алексы Грассо: