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«Тим Цзю на 100 уровней ниже отца». Соперник оценил способности сына Кости

«Тим Цзю на 100 уровней ниже отца». Соперник оценил способности сына Кости
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Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) американец Тони Харрисон (29-3-1, 21 KO) высказался о своём сопернике по предстоящему поединку, австралийце с русскими корнями Тимофее Цзю, сравнив его с отцом.

«Костя Цзю был человеком, он был зверем. Костя Цзю был грёбаным зверем. Костя Цзю приехал в Америку и доказал, что он зверь. Он доказал, что он зверь, чувак. Он дрался с парнями, которых считали лучшими в этом виде спорта. Тиму этого не хватает.

Вероятно, он слушает истории от окружающих о том, насколько недисциплинированным был его отец, он, наверное, действительно ставит себе галочки с точки зрения дисциплины и трудолюбия, но лучше ли он квалифицирован, чем его отец? Нет. Он на 100 уровней ниже своего отца. Всё дело не в тяжёлой работе и дисциплине, нужно иметь навыки. Всё должно совпадать, одно без другого не бывает.

Его отцу нужно было быть дисциплинированным и много работать, чтобы стать чемпионом и победить парней, которых он побеждал, это было безумие. Уровни таланта, он на световые годы ниже своего отца, на световые годы. Он даже не поверхностный уровень того, кем был его отец. Его отец был опасен, чувак, и у него тоже были тяжёлые руки, так что никто не может заставить меня поверить, что его отец был недисциплинирован.

Я думаю, что сейчас он впервые выйдет драться с парнем моего калибра. Я в пятёрке лучших. Я в пятёрке лучших в этом дивизионе уже восемь лет. Он не дрался ни с кем из топ-5», — приводит слова Харрисона Boxing News.

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