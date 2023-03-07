«Большие парни в деле». Ислам Махачев встретился с Даной Уайтом

Действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись c подписчиками свежей фотографией. На снимке вместе с Махачевым присутствует президент UFC Дана Уайт, а также известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз.
«Большие парни в деле», — подписал фотографию Махачев.
Фото: Из личного архива Ислама Махачева
В последнем бою, который состоялся 12 февраля на турнире UFC 284, Ислам встречался с австралийцем Александром Волкановски и победил его, защитив чемпионский пояс UFC в лёгком весе. Победу Махачев добыл единогласным решением судей. В общей сложности россиянин провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.
«Дома, дома...» Махачев доставил чемпионский пояс в Дагестан:
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