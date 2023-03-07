«Как он сюда попал?» Соперник Тима Цзю не считает его достойным чемпионского пояса

Американский боксёр Тони Харрисон выразил недоумение тем, как Тимофей Цзю получил титульный поединок с ним.
Бой между Харрисоном и Цзю за временный пояс чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO состоится 12 марта в Сиднее.
«Как он вообще сюда попал? Понимаете меня? Понимаете, о чём я? Он побил Джеффа Хорна, Денниса Хогана, но как он попал сюда? Это всё просто политика. Имя его отца имеет большой вес, и Австралия заплатила, чтобы этот бой состоялся. Но чего он добился, чтобы биться за пояс? Я прошёл через ад в Америке, а у него не было таких сложностей, таких препятствий, которые пришлось преодолевать, чтобы получить этот бой. Но, думаю, этот бой покажет, что в этой игре есть очень много уровней, и не стоит их пропускать», — приводит слова Харрисона BoxingScene.
- 7 марта 2023
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