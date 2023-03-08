Как завершится титульный бой Усмана Нурмагомедова и Бенсона Хендерсона?
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10 марта чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов встретится в 1/4 финала Гран-при с Бенсоном Хендерсоном. Бой состоится на турнире Bellator 292 в Сан-Хосе (Калифорния).
Ранее бойцовский промоушен Bellator опубликовал полный список участников Гран-при в лёгком весе (до 70 кг).
1. Усман Нурмагомедов (16-0), Россия.
2. Патрики Фрейре (24-11), Бразилия.
3. Тофик Мусаев (18-4), Азербайджан.
4. Бенсон Хендерсон (30-11), США.
5. Александр Шаблий (22-3), Россия.
6. Сидни Аутло (13-5), США.
7. Эй-Джей Макки (20-1), США.
8. Мансур Барнауи (20-4), Франция.
В связи с предстоящим поединком «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос: «Как завершится титульный бой Усмана Нурмагомедова и Бенсона Хендерсона?»
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