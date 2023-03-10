Пётр Ян приступил к весогонке перед боем с Двалишвили. Видео
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Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян начал весогонку в преддверии своего поединка с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.
Пётр Ян приступил к весогонке перед боем с Двалишвили:
Напомним, поединок между Яном и Двалишвили состоится в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Fight Night 221 и станет главным событием спортивного мероприятия.
В последнем бою, который прошёл на турнире UFC 278 в августе прошлого года, Двалишвили одолел бразильского экс-чемпиона промоушена Жозе Альдо.
Ян в последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 280 в октябре 2022-го, раздельным решением судей проиграл американцу Шону О’Мэлли.
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