Пётр Ян приступил к весогонке перед боем с Двалишвили. Видео

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян начал весогонку в преддверии своего поединка с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

Пётр Ян приступил к весогонке перед боем с Двалишвили:

Напомним, поединок между Яном и Двалишвили состоится в ночь с 11 на 12 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Fight Night 221 и станет главным событием спортивного мероприятия.

В последнем бою, который прошёл на турнире UFC 278 в августе прошлого года, Двалишвили одолел бразильского экс-чемпиона промоушена Жозе Альдо.

Ян в последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 280 в октябре 2022-го, раздельным решением судей проиграл американцу Шону О’Мэлли.