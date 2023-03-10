Геннадий Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии WBA

Казахстанский боксёр Геннадий Головкин принял решение отказаться от чемпионского титула WBA в средней весовой категории. Об этом информирует пресс-служба Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Причины такого решения Головкина не называются.

«Казахстанец Геннадий Головкин официально сложил с себя полномочия чемпиона мира и не будет участвовать в обязательном поединке, назначенном WBA. В среднем весе сейчас есть только один чемпион по версии WBA, и им является кубинец Эрисланди Лара», – говорится в заявлении организации.

Напомним, WBA назначила промоутерские торги за право организации поединка за звание чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) между Головкиным и кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 KO). Сообщалось, что команды бойцов могут вести переговоры до 13 марта.

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