Деметриус Джонсон объяснил, в чём уступает величайшим бойцам ММА
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Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон объяснил, в чём уступает величайшим бойцам смешанных единоборств.
«Я сделал много потрясающих вещей в своей карьере. У меня было 14 чемпионских поединков, у Джонса, если не ошибаюсь, сейчас 15. У Жоржа Сен-Пьера — пять, ещё есть Андерсон Силва. Сложно выбрать лучшего. Кое в чём я этим парням уступаю — они выступали в разных весовых категориях и становились чемпионами. Сехудо добивался этого, Джонс теперь стал чемпионом и в тяжёлом весе, Кутюр. Есть целый список бойцов, сделавших это, а я этого не сделал», — цитирует Джонсона MMA News.
На турнире UFC 285 Джон Джонс стал чемпионом UFC в тяжёлом весе, выиграв у Сириля Гана удушающим приёмом.
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