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Джон Джонс: Кормье даже не смог натянуть фальшивую улыбку после моей победы

Джон Джонс: Кормье даже не смог натянуть фальшивую улыбку после моей победы
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Американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс раскритиковал своего бывшего соперника Даниэля Кормье, обвинив его в предвзятости.

«Он даже не смог натянуть фальшивую улыбку, это было забавно. Спрашивал, что случилось. Бывший чемпион и аналитик не понял, что там была «гильотина», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

На турнире UFC 285, который состоялся в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Джон Джонс выиграл удушающим приёмом у Сириля Гана и стал новым чемпионом промоушена в тяжёлом весе. Для Джонса это был первый поединок за последние три года.

Даниэль Кормье, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, комментировал поединок Джонса с Ганом.

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