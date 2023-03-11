Молдавский проиграл Васселлу нокаутом в первом раунде на Bellator 292

В Сан-Хосе (Калифорния) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках главного карда россиянин Даниил Молдавский встречался с представителем Великобритании Линтоном Васселлом. Поединок закончился победой британца нокаутом в первом раунде.
Это был уже второй бой с участием этих спортсменов. Молдавский и Васселл впервые встретились в марте 2019 года на турнире Bellator 218. В том бою после трёх раундов судьи отдали победу Валентину Молдавскому.
Всего на счету Валентина Молдавского 12 побед и три поражения. 39-летний Васселл одержал 23 победы и потерпел восемь поражений.
Последний бой Молдавского был признан несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз со стороны россиянина в первом раунде поединка с представителем США Стивом Моури.
- 11 марта 2023
-
06:48
-
06:42
-
06:03
-
05:50
-
05:33
-
00:56
-
00:16
- 10 марта 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:18
-
22:50
-
22:25
-
22:19
-
21:58
-
21:24
-
21:00
-
20:23
-
20:15
-
19:51
-
19:28
-
19:13
-
18:43
-
18:21
-
17:48
-
17:23
-
16:56
-
16:40
-
16:31
-
15:31
-
15:22
-
15:06
-
14:54
-
14:24
-
14:19
-
14:15