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Молдавский проиграл Васселлу нокаутом в первом раунде на Bellator 292

Молдавский проиграл Васселлу нокаутом в первом раунде на Bellator 292
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В Сан-Хосе (Калифорния) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках главного карда россиянин Даниил Молдавский встречался с представителем Великобритании Линтоном Васселлом. Поединок закончился победой британца нокаутом в первом раунде.

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Это был уже второй бой с участием этих спортсменов. Молдавский и Васселл впервые встретились в марте 2019 года на турнире Bellator 218. В том бою после трёх раундов судьи отдали победу Валентину Молдавскому.

Всего на счету Валентина Молдавского 12 побед и три поражения. 39-летний Васселл одержал 23 победы и потерпел восемь поражений.

Последний бой Молдавского был признан несостоявшимся из-за случайного тычка в глаз со стороны россиянина в первом раунде поединка с представителем США Стивом Моури.

Bellator 2023. Bellator 292, Сан-Хосе, США
Валентин Молдавский - Линтон Васселл (W)
11 марта 2023, суббота. 06:25 МСК
Линтон Васселл
Окончено
KO
Валентин Молдавский
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