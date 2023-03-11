UFC официально анонсировал титульный бой Стерлинга и Сехудо
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо встретится с чемпионом UFC в легчайшем весе, соотечественником Алджамейном Стерлингом на UFC 288, сообщает официальный сайт организации.
Поединок между бойцами состоится 6 мая. На кону будет стоять чемпионский пояс в легчайшем весе. Ранее сообщалось, что первый номер рейтинга легчайшего дивизиона отказался страховать титульный бой.
Генри Сехудо 36 лет. Боец не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 победил техническим нокаутом во втором раунде экс-чемпиона и соотечественника Доминика Круза.
В предыдущем бое Стерлинг победил Ти Джея Диллашоу технически нокаутом. Поединок прошёл в рамках UFC 280.
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