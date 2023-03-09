Пётр Ян: думаю, Сехудо уже не покажет лучшей формы, чем у него была

Российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян высказался о другом экс-чемпионе лиги Генри Сехудо.

«Он долго не дерётся, простой был три года. Я думаю, он больше не покажет уже лучшей формы, чем у него была», — сказал Пётр Ян на пресс-конференции.

Генри Сехудо 36 лет. Боец не выступал с мая 2020 года, когда на UFC 249 победил техническим нокаутом во втором раунде экс-чемпиона и соотечественника Доминика Круза. 6 мая на UFC 288 Сехудо сразится за титул в легчайшем весе с Алджамейном Стерлингом.

Пётр Ян следующий бой проведёт с Мерабом Двалишвили. Бой Яна и Двалишвили состоится 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221 и будет главным событием спортивного мероприятия. В общей сложности Пётр провёл в ММА 20 боёв, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения. В активе Мераба 19 боёв, в которых одержал 15 побед (три нокаутом) и потерпел четыре поражения.