Александр Шаблий прокомментировал победу над Тофиком Мусаевым

В Сан-Хосе (Калифорния) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках соглавного боя россиянин Александр Шаблий встречался с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым. Поединок закончился победой Шаблия техническим нокаутом.

После окончания боя Шаблий прокомментировал его исход. «Спасибо всем! Я очень рад этой победе. Тофик – прекрасный человек и прекрасный боец. Лучший соперник в моей карьере. Спасибо всем, кто болел. Я знаю, что здесь есть и ростовчане. Всем спасибо.

Тофик очень сильный парень. К нему безмерное большое уважение. Он заслуживает только аплодисменты. И что хочу сказать. Хотите вы – не хотите, я стану чемпионом. Как бы не хотели, здесь есть сетка. Я дойду до финала, заберу пояс и чек в миллион долларов», — сказал Шаблий после боя.

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