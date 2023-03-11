Александр Шаблий ответил на вопрос о следующем желаемом сопернике

В Сан-Хосе (Калифорния) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках соглавного боя россиянин Александр Шаблий встречался с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым. Поединок закончился победой Шаблия техническим нокаутом.
После окончания боя Шаблий ответил на вопрос с кем бы он хотел провести следующий свой бой.
«Оба очень серьёзные ребята. И МакКи, и Питбуль. В этом Гран-при нет слабых соперников. Если бы у меня была возможность, я бы дал по миллиону каждому. Но победитель должен быть один. Поэтому разницы нет – вдвоём пусть выходят», — сказал Шаблий после боя.
В главном бою вечера россиянин Усман Нурмагомедов выйдет на первую защиту титула чемпиона в лёгком весе против американца Бенсона Хендерсона.
Прямую трансляцию турнира смотрите по данной ссылке
Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом
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