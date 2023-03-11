Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Бенсоном Хендерсоном

В Сан-Хосе (Калифорния) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках главного боя россиянин Усман Нурмагомедов встречался с представителем США Бенсоном Хендерсоном. Поединок закончился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.
После окончания боя Усман Нурмагомедов прокомментировал его исход. «Спасибо, спасибо огромное. Могу я говорить на русском языке? Я бы хотел в первую очередь выразить слова благодарности моему оппоненту. Это живая легенда этого спорта. На таких бойцов мы старались равняться. Всего ему хорошего в дальнейшем пути.
«Бен – очень опасный оппонент. Его никогда нельзя недооценивать. Я не торопился, не старался торопить события. Я был очень хладнокровен, не собирался никуда спешить. У меня было 25 минут и я был к ним готов. А закончилось так, как закончилось», — сказал Усман после боя.
Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом
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