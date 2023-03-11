Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Бенсоном Хендерсоном

Усман Нурмагомедов прокомментировал победу над Бенсоном Хендерсоном
Аудио-версия:
Комментарии

В Сан-Хосе (Калифорния) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках главного боя россиянин Усман Нурмагомедов встречался с представителем США Бенсоном Хендерсоном. Поединок закончился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

После окончания боя Усман Нурмагомедов прокомментировал его исход. «Спасибо, спасибо огромное. Могу я говорить на русском языке? Я бы хотел в первую очередь выразить слова благодарности моему оппоненту. Это живая легенда этого спорта. На таких бойцов мы старались равняться. Всего ему хорошего в дальнейшем пути.

«Бен – очень опасный оппонент. Его никогда нельзя недооценивать. Я не торопился, не старался торопить события. Я был очень хладнокровен, не собирался никуда спешить. У меня было 25 минут и я был к ним готов. А закончилось так, как закончилось», — сказал Усман после боя.

Умар Нурмагомедов показал спарринг с братом Усманом

Усман Нурмагомедов как ребёнка задушил легенду UFC. Шаблий нокаутировал Мусаева Усман Нурмагомедов как ребёнка задушил легенду UFC. Шаблий нокаутировал Мусаева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023