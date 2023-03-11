«Дайте любого. Я не выбираю». Усман Нурмагомедов – о следующем сопернике

В Сан-Хосе (Калифорния) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках главного боя россиянин Усман Нурмагомедов встречался с представителем США Бенсоном Хендерсоном. Поединок закончился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

После окончания боя Усман Нурмагомедов ответил на вопрос, кого хотел бы видеть в качестве следущего соперника. «Нет, я не забочусь об этом. Любого. Я не выбираю», — сказал Усман после боя.

Нурмагомедов является непобеждённым чемпионом. На счету российского бойца теперь 17 побед в 17-ти поединках. У Хендерсона — 30 побед и 12 поражений.

В рамках соглавного боя Александр Шаблий встречался с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым. Поединок закончился победой Шаблия техническим нокаутом.

«Бросать не давайте!» Хабиб разрывает в регбол