Бенсон Хендерсон завершил карьеру после поражения от Усмана Нурмагомедова

В Сан-Хосе (Калифорния) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках главного боя россиянин Усман Нурмагомедов встречался с представителем США Бенсоном Хендерсоном. Поединок закончился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.
После окончания поединка Бенсон Хендерсон завершил карьеру. Он объявил об этом во время интервью после поражения.
У Хендерсона — 30 побед и 12 поражений за период профессиональной карьеры. Отметим, Бенсону Хердерсону 39 лет. Ранее он выступал в UFC и некоторое время являлся чемпионом организации в лёгком весе.
Напомним, уже в первом раунде сегодняшнего боя россиянин отправил соперника на канвас и забрал спину. В итоге Усман перешёл к удушающему приёму и заставил соперника сдаться. Нурмагомедов провёл первую защиту своего чемпионского титула.
Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом
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