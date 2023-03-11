Бенсон Хендерсон завершил карьеру после поражения от Усмана Нурмагомедова

В Сан-Хосе (Калифорния) проходил очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В рамках главного боя россиянин Усман Нурмагомедов встречался с представителем США Бенсоном Хендерсоном. Поединок закончился победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде.

После окончания поединка Бенсон Хендерсон завершил карьеру. Он объявил об этом во время интервью после поражения.

У Хендерсона — 30 побед и 12 поражений за период профессиональной карьеры. Отметим, Бенсону Хердерсону 39 лет. Ранее он выступал в UFC и некоторое время являлся чемпионом организации в лёгком весе.

Напомним, уже в первом раунде сегодняшнего боя россиянин отправил соперника на канвас и забрал спину. В итоге Усман перешёл к удушающему приёму и заставил соперника сдаться. Нурмагомедов провёл первую защиту своего чемпионского титула.

Усман Нурмагомедов показал спарринг с Кейном Веласкесом