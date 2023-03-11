Усман Нурмагомедов успешно провёл первую защиту титула чемпиона Bellator в лёгком весе

В ночь на 11 марта в Сан-Хосе, штат Калифорния, прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292, в рамках которого состоялся титульный поединок между Усманом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в лёгком весе Бенсоном Хендерсоном.
Бой завершился уверенной победой Нурмагомедова удушающим приёмом в первом раунде. Таким образом, Усман успешно провёл дебютную защиту титула чемпиона Bellator в лёгком весе. Кроме того, российский боец вышел в полуфинал Гран-при легковесов Bellator.
В активе Усмана Нурмагомедова теперь 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед.
У Бенсона Хендерсона 30 побед в ММА при 12 поражениях. После боя с Усманом Нурмагомедовым 39-летний боец объявил о завершении карьеры.
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