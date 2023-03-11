Ислам Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова с успешной защитой титула чемпиона Bellator

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова в титульном поединке над Бенсоном Хендерсоном.
В ночь на 11 прошёл турнир Bellator 292, в рамках которого состоялся поединок между Усманом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в лёгком весе Бенсоном Хендерсоном. Бой завершился победой российского бойца удушающим приёмом в первом раунде.
«Поздравляю, чемпион. Ты это заслужил», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях, выложив фото с Усманом. Стоит отметить, что Махачев был одним из его секундантов в бою с Хендерсоном.
Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов
В активе Усмана Нурмагомедова теперь 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед.
- 11 марта 2023
-
11:31
-
11:23
-
10:38
-
10:16
-
09:30
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
08:11
-
08:00
-
07:55
-
07:51
-
07:43
-
07:42
-
07:35
-
07:19
-
07:13
-
06:48
-
06:42
-
06:03
-
05:50
-
05:33
-
00:56
-
00:16
- 10 марта 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:18
-
22:50
-
22:25
-
22:19
-
21:58
-
21:24
-
21:00
-
20:23
-
20:15