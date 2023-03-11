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Ислам Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова с успешной защитой титула чемпиона Bellator

Ислам Махачев поздравил Усмана Нурмагомедова с успешной защитой титула чемпиона Bellator
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова в титульном поединке над Бенсоном Хендерсоном.

В ночь на 11 прошёл турнир Bellator 292, в рамках которого состоялся поединок между Усманом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в лёгком весе Бенсоном Хендерсоном. Бой завершился победой российского бойца удушающим приёмом в первом раунде.

«Поздравляю, чемпион. Ты это заслужил», — написал Махачев на своей странице в социальных сетях, выложив фото с Усманом. Стоит отметить, что Махачев был одним из его секундантов в бою с Хендерсоном.

Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов

Ислам Махачев и Усман Нурмагомедов

В активе Усмана Нурмагомедова теперь 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед.

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