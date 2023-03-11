Хабиб — об Усмане Нурмагомедове: страшнее всего, что ему только 24 года

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу своего двоюродного брата Усмана Нурмагомедова над Бенсоном Хендерсоном.

В ночь на 11 прошёл турнир Bellator 292, в рамках которого состоялся поединок между Усманом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в лёгком весе Бенсоном Хендерсоном. Бой завершился победой российского бойца удушающим приёмом в первом раунде. Таким образом, Усман защитил титул чемпиона Bellator в лёгком весе.

«Страшнее всего, что тут только 24 года», — написал Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях, репостнув видео с боя.

Фото: Социальные сети Хабиба Нурмагомедова

В активе Усмана Нурмагомедова теперь 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед.