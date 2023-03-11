Нганну сообщил, что пришёл к устному соглашению с Уайлдером по поводу боя

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о том, как продвигаются переговоры с Деонтеем Уайлдером.

«Моим следующим шагом будет бокс. Я хочу провести несколько боёв в боксе и мы над этим работаем. Надеюсь, через один-два месяца я сообщу о возможных датах и месте проведения бич. Это займёт немного больше времени, чем ожидалось. Рассматриваю любые варианты, любого соперника. Мы говорили с Эдди Хирном про Энтони Джошуа. Но максимум, с кем мы говорили — это команда Деонтея Уайлдера. У нас было несколько разговоров и мы пришли к устному соглашению», — цитирует Нганну ESPN.

Ранее Фрэнсис Нганну отказался подписывать новый контракт с UFC и покинул промоушен свободным агентом и освободив титул чемпиона в тяжёлом весе.