Двалишвили: на дуэли взглядов Ян повёл себя не по-мужски, когда подло меня толкнул

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили, выступающий в легчайшем весе UFC, отреагировал на конфликт с Петром Яном на дуэли взглядов.

Двалишвили обозвал Яна, а российский боец в ответ толкнул Мераба.

«Сначала я просил Яна дать совместное интервью перед боем, так как у нас не было пресс-конференции. Он согласился. А потом, когда я подошёл к нему в отеле, он отказался. Просто Пётр сделал это, потому что боится поговорить со мной по-мужски. После этого он ещё наговорил всякой чушь о том, что я хочу пропиарить себя. На битве взглядов он повёл себя непрофессионально, не по-мужски, когда подло меня толкнул. Что же, увидимся в октагоне», — приводит слова Двалишвили Sportskeeda.

Поединок между Мерабом Двалишвили и Петром Яном пройдёт в ночь на 12 марта на турнире UFC Fight Night 221.