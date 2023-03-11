Тофик Мусаев сломал ребро в поединке с Александром Шаблием
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В Сан-Хосе, Калифорния в ночь на 12 марта состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам Bellator 292. В его рамках прошёл поединок россиянина Александра Шаблия с азербайджанским бойцом Тофиком Мусаевым в лёгкой весовой категории.
Бой завершился победой Александра Шаблия техническим нокаутом. Российский боец также вышел в полуфинал Гран-при лёгкого веса Bellator.
На пресс-конференции после турнира глава Bellator Скотт Кокер сообщил о том, что у Мусаева сломано ребро — вероятнее всего, Александр Шаблий сломал его последним ударом в поединке.
В активе Шаблия на данный момент 23 победы и три поражения в профессиональных смешанных единоборствах. У Тофика Мусаева 18 побед при пяти поражениях в ММА.
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