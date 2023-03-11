Белал Мухаммад: не верю, что Усман Нурмагомедов когда-нибудь проиграет

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе UFC, оценил уровень действующего чемпиона Bellator в лёгкой весовой категории Усмана Нурмагомедова.
«Чёрт, Усману всего 24 года и его главный партнёр по тренировкам — Ислам Махачев. Я не верю, что он когда-нибудь потеряет «ноль» в графе поражений», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.
В ночь на 11 прошёл турнир Bellator 292, в рамках которого состоялся поединок между Усманом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в лёгком весе Бенсоном Хендерсоном. Бой завершился победой российского бойца удушающим приёмом в первом раунде. Таким образом, Усман защитил титул чемпиона Bellator в лёгком весе.
У Усмана Нурмагомедова 17 побед в ММА и ни одного поражения.
- 11 марта 2023
-
14:23
-
13:35
-
13:25
-
12:40
-
12:29
-
11:31
-
11:23
-
10:38
-
10:16
-
09:30
-
09:23
-
09:20
-
09:00
-
08:11
-
08:00
-
07:55
-
07:51
-
07:43
-
07:42
-
07:35
-
07:19
-
07:13
-
06:48
-
06:42
-
06:03
-
05:50
-
05:33
-
00:56
-
00:16
- 10 марта 2023
-
23:55
-
23:45
-
23:18
-
22:50
-
22:25
-
22:19