Белал Мухаммад: не верю, что Усман Нурмагомедов когда-нибудь проиграет

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе UFC, оценил уровень действующего чемпиона Bellator в лёгкой весовой категории Усмана Нурмагомедова.

«Чёрт, Усману всего 24 года и его главный партнёр по тренировкам — Ислам Махачев. Я не верю, что он когда-нибудь потеряет «ноль» в графе поражений», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

В ночь на 11 прошёл турнир Bellator 292, в рамках которого состоялся поединок между Усманом Нурмагомедовым и экс-чемпионом UFC в лёгком весе Бенсоном Хендерсоном. Бой завершился победой российского бойца удушающим приёмом в первом раунде. Таким образом, Усман защитил титул чемпиона Bellator в лёгком весе.

У Усмана Нурмагомедова 17 побед в ММА и ни одного поражения.