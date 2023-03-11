Онлайн-трансляция боя Цзю — Харрисон начнётся примерно в 5:00 мск

12 марта в Сиднее (Австралия) состоится вечер профессионального бокса, в главном бою которого местный проспект первого среднего веса (до 69,9 кг) Тимофей Цзю (21-0, 15 KO) сразится за временный титул WBO с американским экс-чемпионом Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO).

В своём последнем бою, состоявшемся в марте 2022 года, Цзю победил единогласным судейским решением американского олимпийца Террелла Гуше, впервые выступив на заокеанском ринге. Харрисон в апреле перебоксировал малоизвестного испанца Серхио Гарсию.

Посмотреть поединок Цзю – Харрисон можно будет на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Начало главного боя – не ранее 5:00 мск.

В карде боксёрского вечера также выступит младший брат Тимофея, Никита Цзю (4-0, 3 KO). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию шоу.