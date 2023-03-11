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«Учитесь у меня». Сехудо призвал Кормье перестать конфликтовать с Джонсом

«Учитесь у меня». Сехудо призвал Кормье перестать конфликтовать с Джонсом
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, американец Генри Сехудо призвал именитых соотечественников Джона Джонса и Даниэля Кормье, в прошлом встречавшихся в клетке, перестать конфликтовать.

Напомним, после боя Джонс – Ган Кормье заявил, что не считает бывшего визави первым номером рейтинга P4P, а последний обвинил его в некомпетентности.

«Сага Джона Джонса и Даниэля Кормье продолжается. Ребята, у вас конфликт или это просто бизнес? Разве вы ничему не научились у меня и Деметриуса Джонсона? Парней, дважды сражавшихся, парней, отбросивших эго и ставших учиться друг у друга.

В начале Джонс и Кормье хорошо высказывались друг о друге… Знаете, они оба хорошие парни, очень преданные своему делу и конкурентоспособные парни, которым нужно встретиться и покончить с этим», – сказал Сехудо в социальных сетях.

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