Ислам Махачев назвал предпочтительного соперника в лёгком весе

Чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), российский боец смешанного стиля Ислам Махачев назвал бойца дивизиона, с которым хотел бы провести следующий поединок.

«Кто станет следующим соперником? Я не знаю, если честно. Надеюсь, Бенеил [Дариуш] победит. Я уже побеждал Оливейру и хочу новый вызов.

Дариуш стал бы хорошим боем. У этого парня хорошие навыки и в стойке, и в борьбе, и в грэпплинге. Это был бы хороший поединок. Оливейре нужен реванш. Если он покажет хорошее выступление, то он мог бы стать следующим… Посмотрим», – сказал Махачев в интервью BT Sport.

Ранее Махачев высказался о переходе в полусредний дивизион (до 77 кг).

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