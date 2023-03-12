Крылов после победы над Спэнном проскандировал «Россия, Россия!»

Боец смешанных единоборств Никита Крылов, выступающий в полутяжёлом весе UFC, обратился к залу после победы над представителем США Райаном Спэнном.
Сначала Крылов проскандировал в зал «USA, USA!», а затем, после паузы и вопроса к залу «Чего вы?» добавил «Россия, Россия!»
Напомним, бой завершился победой Крылова «треугольником» в первом раунде.
Для Крылова эта победа стала 29-й в смешанных единоборствах. Также на его счету девять поражений. В UFC Крылов одержал третью победу подряд.
Напомним, изначально бой Крылова и Спэнна должен был пройти на турнире UFC Fight Night 220, но выяснилось, что из-за проблем со здоровьем Крылов вынужден сняться и бой перенесли на 12 марта.
В главном бою турнира в Вегасе россиянин Пётр Ян сразится с грузином Мерабом Двалишвили.
- 12 марта 2023
-
05:24
-
05:10
-
05:00
-
04:39
-
04:22
-
04:22
-
04:09
-
03:57
-
03:55
-
03:50
-
03:33
-
01:17
-
00:29
-
00:17
- 11 марта 2023
-
23:51
-
23:00
-
23:00
-
22:47
-
22:05
-
21:35
-
21:02
-
20:11
-
19:34
-
19:22
-
19:00
-
19:00
-
18:16
-
17:46
-
17:35
-
16:28
-
15:36
-
15:18
-
14:23
-
13:35
-
13:25