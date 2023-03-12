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Крылов после победы над Спэнном проскандировал «Россия, Россия!»

Крылов после победы над Спэнном проскандировал «Россия, Россия!»
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Боец смешанных единоборств Никита Крылов, выступающий в полутяжёлом весе UFC, обратился к залу после победы над представителем США Райаном Спэнном.

Сначала Крылов проскандировал в зал «USA, USA!», а затем, после паузы и вопроса к залу «Чего вы?» добавил «Россия, Россия!»

Напомним, бой завершился победой Крылова «треугольником» в первом раунде.

Для Крылова эта победа стала 29-й в смешанных единоборствах. Также на его счету девять поражений. В UFC Крылов одержал третью победу подряд.

Напомним, изначально бой Крылова и Спэнна должен был пройти на турнире UFC Fight Night 220, но выяснилось, что из-за проблем со здоровьем Крылов вынужден сняться и бой перенесли на 12 марта.

В главном бою турнира в Вегасе россиянин Пётр Ян сразится с грузином Мерабом Двалишвили.

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