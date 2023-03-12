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Волков прокомментировал победу над Романовым на турнире UFC Fight Night 221

Волков прокомментировал победу над Романовым на турнире UFC Fight Night 221
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Россиянин Александр Волков прокомментировал победу в соглавном бою турнира UFC Fight Night 221 над представителем Молдовы Александром Романовым. Бой завершился победой Волкова в первом раунде техническим нокаутом.

«Я, честно говоря, ожидал, что он потратит силы в первом же тейкдауне. Теперь я показал всем, что могу ещё и бороться. Будем двигаться дальше. Мне нужно было его давить, нужно было давить, бить, чтобы он быстрее выдохся. Как только UFC даст мне любой бой, я готов. Готов к вызовам. Не хочу никого вызывать. Готов подраться с любым, кто выше меня в рейтинге», — сказал Волков после боя.

Волков одержал 36-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету десять поражений. В UFC Волков одержал вторую победу подряд.

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