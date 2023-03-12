Никита Крылов заявил, что намерен подраться с Яном Блаховичем

Боец UFC полутяжёлой весовой категории Никита Крылов заявил, что хотел бы передохнуть от боёв и сборов несколько месяцев и затем получить поединок с экс-чемпионом промоушена Яном Блаховичем.

«Я должен немного отдохнуть сам и дать отдых своему телу, потому что за 12 месяцев я провёл четыре боя и не было никакого отдыха. Один лагерь, второй, ещё один. Я потратил много сил и хочу восстановиться. Думаю, вернуться осенью было бы неплохо.

Что касается следующего соперника, то это мог бы быть любой бой с претендентами. Но лучше с Блаховичем, чем, например, с Анкалаевым. Я знаю Магомеда, мы не друзья, но приятели. Так что лучше бы сразился с Блаховичем. Если есть возможность выбирать, то предпочту этот бой встрече с Анкалаевым», — сказал Крылов на пресс-конференции после боя.

На UFC Fight Night 221 Крылов удушающим приёмом выиграл у Райана Спэнна уже в первом раунде.