Магомед Курбанов: жду встречи с Тимом Цзю, и чем скорее, тем лучше

Боксер RCC Магомед Курбанов прокомментировал победу Тимофея Цзю над экс-чемпионом мира Тони Харрисоном.
«Хариссона вытащили с дивана, чтобы… Конечно, бой есть бой, и Харрисон попытался сделать всё возможное, чтобы победить, но он не тянул по мощи. Одним джебом ничего не сделаешь, нужно ещё иметь желание победить. У Харрисона такого желания не было. Я сразу знал, что Тим у него досрочно выиграет в поздних раундах.
Я расстроен тем, что Харрисон приехал, выигрывать не хотел. А так поздравляю Тима, жду нашей встречи. Чем скорее, тем лучше», — приводит слова Курбанова пресс-служба RCC Boxing Production.
12 марта в рамках боксёрского вечера Тимофей Цзю победил Тони Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде и стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.
- 12 марта 2023
-
10:11
-
09:53
-
09:48
-
09:38
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
08:58
-
08:27
-
08:10
-
08:00
-
07:45
-
07:38
-
07:30
-
06:43
-
06:35
-
06:22
-
05:24
-
05:10
-
05:00
-
04:39
-
04:22
-
04:22
-
04:09
-
03:57
-
03:55
-
03:50
-
03:33
-
01:17
-
00:29
-
00:17
- 11 марта 2023
-
23:51
-
23:00
-
23:00
-
22:47