Магомед Курбанов: жду встречи с Тимом Цзю, и чем скорее, тем лучше

Боксер RCC Магомед Курбанов прокомментировал победу Тимофея Цзю над экс-чемпионом мира Тони Харрисоном.

«Хариссона вытащили с дивана, чтобы… Конечно, бой есть бой, и Харрисон попытался сделать всё возможное, чтобы победить, но он не тянул по мощи. Одним джебом ничего не сделаешь, нужно ещё иметь желание победить. У Харрисона такого желания не было. Я сразу знал, что Тим у него досрочно выиграет в поздних раундах.

Я расстроен тем, что Харрисон приехал, выигрывать не хотел. А так поздравляю Тима, жду нашей встречи. Чем скорее, тем лучше», — приводит слова Курбанова пресс-служба RCC Boxing Production.

12 марта в рамках боксёрского вечера Тимофей Цзю победил Тони Харрисона техническим нокаутом в девятом раунде и стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.