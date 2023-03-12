Костя Цзю — о победе сына: ответ всем злопыхателям, которые не верили, что Тим сможет

Член Зала славы и бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю прокомментировал победу своего сына Тимофея Цзю над Тони Харрисоном.

«Я пока спокоен, спокойно принял победу. Чемпион мира — это большой шаг. Это ответ всем злопыхателям, которые не верили, что он сможет. Я очень рад», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

12 марта в рамках боксёрского вечера Тимофей Цзю нокаутировал Тони Харрисона в девятом раунде и стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.

Всего в активе Тимофея Цзю 22 победы в профессиональной карьере и по-прежнему ни одного поражения.

Для Харрисона это четвёртое поражение на профессиональном ринге. Также в его активе 29 побед и одна ничья.