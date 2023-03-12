Джермелл Чарло: победа Цзю? Я сделан из другого теста
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Американский боксёр, абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло высказался о победе Тимофея Цзю над Тони Харрисоном.
12 марта в рамках боксёрского вечера Тимофей Цзю нокаутировал Тони Харрисона в девятом раунде и стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.
«Он впечатляюще выглядел и сделал то, что должен был сделать у себя дома. На мой взгляд, он был немного однообразным, но моя подвижность и мой стиль заставят его действовать совершенно иначе. Вспомните мои слова, когда я залечу руку и вернусь на ринг. В бою было то, что мы видели раньше. Цзю идёт вперёд, но он не так быстр. Он мощный, но и мы не слабые. Я сделан из другого теста», — цитирует Чарло CBS Sports.
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