Мехонцев: поздравляю Цзю с победой, но он пока не чемпион. Временный чемпион — полная чушь

Российский боксёр Егор Мехонцев прокомментировал победу Тимофея Цзю над Тони Харрисоном в бою за временный титул чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO.
«Тимофей неплохой боксёр, интересно будет посмотреть его дальше. Выиграл — молодец. Хочется поздравить его и Константина. Но мне кажется, что пока этот боксёр полностью не сформировался и не раскрылся. Желаем ему того же, что случилось с его отцом, когда раскрылся уже в достаточно зрелом возрасте.
Но, сколько я смотрел, пока Тим не дотягивает до папы: есть папа, а есть его сын. Я думал, что это был чемпионский бой, но это не был чемпионский бой. Конечно, я поздравляю Тима с победой. Однако все эти формулировки, которые отчасти придумал Володя Хрюнов, не воспринимаю вообще: временный, повседневный, регулярный, на больничном, в отпуске, запое — это всё полная чушь.
Есть чемпион, а есть не чемпион. Тим пока не чемпион, но удачи ему им стать. Я очень критически отношусь к этой порнографии с формулировками», — сказал Мехонцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 12 марта 2023
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