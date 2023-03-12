Тимофей Цзю: моё послание было очень чётким, я иду за Чарло
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Австралийский боксёр Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Кости Цзю, высказался о своей победе над Тони Харрисоном.
12 марта в рамках боксёрского вечера в Сиднее Тимофей Цзю нокаутировал Тони Харрисона в девятом раунде и стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.
«Как меня зовут, мать вашу? Моё послание было очень чётким. Вы все знаете, что происходит и знаете, что будет дальше. Я иду за Чарло», — сказал после поединка Цзю.
Всего в активе Тимофея Цзю стало 22 победы в профессиональной карьере и у него по-прежнему ни одного поражения.
Для Харрисона это четвёртое поражение на профессиональном ринге. Также в его активе 29 побед и одна ничья.
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