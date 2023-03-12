Тимофей Цзю: моё послание было очень чётким, я иду за Чарло

Австралийский боксёр Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Кости Цзю, высказался о своей победе над Тони Харрисоном.

12 марта в рамках боксёрского вечера в Сиднее Тимофей Цзю нокаутировал Тони Харрисона в девятом раунде и стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.

«Как меня зовут, мать вашу? Моё послание было очень чётким. Вы все знаете, что происходит и знаете, что будет дальше. Я иду за Чарло», — сказал после поединка Цзю.

Всего в активе Тимофея Цзю стало 22 победы в профессиональной карьере и у него по-прежнему ни одного поражения.

Для Харрисона это четвёртое поражение на профессиональном ринге. Также в его активе 29 побед и одна ничья.