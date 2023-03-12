Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тимофей Цзю: моё послание было очень чётким, я иду за Чарло

Тимофей Цзю: моё послание было очень чётким, я иду за Чарло
Комментарии

Австралийский боксёр Тимофей Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе Кости Цзю, высказался о своей победе над Тони Харрисоном.

12 марта в рамках боксёрского вечера в Сиднее Тимофей Цзю нокаутировал Тони Харрисона в девятом раунде и стал временным чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBO.

«Как меня зовут, мать вашу? Моё послание было очень чётким. Вы все знаете, что происходит и знаете, что будет дальше. Я иду за Чарло», — сказал после поединка Цзю.

Всего в активе Тимофея Цзю стало 22 победы в профессиональной карьере и у него по-прежнему ни одного поражения.

Для Харрисона это четвёртое поражение на профессиональном ринге. Также в его активе 29 побед и одна ничья.

Сын Кости Цзю стал чемпионом мира! Тим жёстко избил американского технаря Сын Кости Цзю стал чемпионом мира! Тим жёстко избил американского технаря
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023