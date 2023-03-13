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Физиев обратился к Яну после его поражения в бою с Двалишвили

Физиев обратился к Яну после его поражения в бою с Двалишвили
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Киргизский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев, выступающий в лёгком весе UFC, поддержал россиянина Петра Яна после его поражения в поединке с представителем Грузии Мерабом Двалишвили.

«Всё ещё будет, братуха, мы все знаем, сколько пороха в твоих пороховницах», — написал Физиев в социальных сетях.

Напомним, Ян и Двалишвили сражались 12 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 221. Их поединок был главным событием спортивного шоу. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузина единогласным решением судей. Для Петра это поражение стало третьим подряд. Всего в его активе 16 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед поединком:

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