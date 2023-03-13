Волков назвал причины поражения Гана в бою с Джонсом

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александр Волков высказался о титульном поединке между французом Сирилем Ганом и американцем Джоном Джонсом, состоявшемся в начале марта на турнире UFC 285.

«Было небольшое ощущение, что Ган растерялся, был не в своей тарелке. Возможно, из-за общего давления, соперника, из-за внимания к бою. Зал очень сильно поддерживал Джона Джонса. У Сириля было очень мало боёв, где его не поддерживали. Он хороший парень, за него все болеют, а в этот раз было наоборот.

Судя по всему, Джонс проделал хорошую домашнюю работу, хорошо разобрал оппонента. Он точно знал, в какие моменты сделать проход, в какие моменты лучше атаковать… подловил Сириля на первой же ошибке и закончил поединок в партере», – сказал Волков в интервью MMA.Metaratings.ru.