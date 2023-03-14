Никита Крылов подтвердил травму Петра Яна перед боем с Двалишвили

Боец UFC полутяжёлой весовой категории Никита Крылов подтвердил информацию о том, что его соотечественник Петр Ян вышел травмированным на бой с Мерабом Двалишивли.
«С Петром у нас была общая комната для тренировок, и так получалось, что мы постоянно приходили в одно время тренироваться. Я видел, что у него проблемы с ногой – ему её разминали, и после двух лоу-киков от Мераба она вообще встала, у него спазм был. Это отчасти сыграло роль в его передвижениях», — приводит слова Крылова Fight Time.
Напомним, 12 марта в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 221, в главном бою которого грузинский боец легчайшего веса (до 61 кг) Мераб Двалишвили победил единогласным судейским решением российского экс-чемпиона Петра Яна.
Пётр Ян и Мераб Двалишвили встретились перед боем
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