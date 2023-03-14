Нганну рассказал, в каких промоушенах готов продолжить карьеру

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал о том, в какой из организаций он готов продолжить карьеру.
«Если мне будет нужно рассмотреть варианты для возращения в ММА, то думаю, что я захочу получить предложения от трех организаций: PFL, Bellator и ONE Championship. Кого бы я выбрал? Сейчас очень сложно сказать. Мой выбор будет заключаться на их структуре и видении для спорта и для бойца.
Немаловажно, чтобы у них была программа для Африки. Я думаю, что это будет одно из основных условий, на котором я буду основываться при принятии решения», — приводит слова Нганну Middle Easy.
Ранее Фрэнсис Нганну отказался подписывать новый контракт с UFC и покинул промоушен в статусе свободного агента, освободив титул чемпиона в тяжёлом весе.
Сообщалось, что Нганну может провести бой в профессиональном боксе.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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