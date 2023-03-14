Аспиналл: Джонс выглядел великолепно с бою с Ганом, но оставил много вопросов без ответов

Британский боец смешанных единоборств Том Аспиналл, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, оценил победу Джона Джонса над Сирилем Ганом в титульном поединке.

«На мой взгляд, интересный результат. Джон Джонс выглядел великолепно, но он не дал так много ответов, как нам бы хотелось. Безусловно, свою работу он сделал, но всё же осталось ещё много вопросов без ответов. Например, как у него с кардио? Все и так знали, что он потрясающий борец, но как он будет выглядеть, когда нужно будет драться от трёх до пяти раундов? Как он будет защищаться? Не растерял ли он свою силу? Пока это остаётся без ответа», — приводит слова Аспиналла MMANews.

Поединок Джона Джонса и Сириля Гана прошёл 5 марта на турнире UFC 285. Джонс выиграл удушающим приёмом в первом раунде и стал новым чемпионом UFC в тяжёлом весе.