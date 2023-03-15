Стрикленд: Джонс величайший боец, но избивать жену и проваливать тесты на допинг — отстой
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Американский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шон Стрикленд высказался о звезде организации и лидере тяжёлого дивизиона, соотечественнике Джоне Джонсе.
«Джон Джонс величайший боец в мире, но он отстой, ребята. Он чаще всех проваливал тесты на допинг, он до крови избил свою жену, он ударил беременную женщину и уехал. Вы можете быть величайшим бойцом, но столько проваленных тестов… это неправильно.
Стипе [Миочич], братан. Пожалуйста, сделай это за меня. Стипе, если ты хочешь тренироваться, приезжай ко мне. Я стану твоей боксёрской грушей. Мы можем драться хоть каждый день. Что бы тебе ни понадобилось – я с тобой», – сказал Стрикленд в интервью YouTube-каналу Helen Yee.
Почему Джон Джонс — величайший боец в истории UFC?
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