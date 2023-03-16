Александр Шаблий высказался о своём следующем сопернике
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Российский легковес Александр Шаблий, выступающий в промоушене Bellator, поделился мнением о своём следующем сопернике, который пока неизвестен.
«Пока я жду, когда определится мой следующий соперник в паре Эй-Джей Макки и Патрисиу Фрейре, можно порассуждать, с кем мой бой будет интереснее. Я думаю, Эй-Джей — интересный вызов для меня, у него за плечами победа в Гран-при и пояс полулёгкого веса Bellator», — написал Шаблий у себя в социальных сетях.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся на Bellator 292, Шаблий встречался с представителем Азербайджана Тофиком Мусаевым. Бой закончился победой Шаблия техническим нокаутом.
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