Шавкат Рахмонов рассказал, как долго ещё планирует выступать в ММА
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Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов высказался о своей карьере в смешанных единоборствах. По словам Рахмонова, следующие два-три года он точно хочет драться.
«Я ещё молодой. Года два-три хочу подраться. А там посмотрим», — сказал Рахмонов на пресс-конференции.
Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Рахмонов встречался с представителем США Джеффом Нилом. Поединок завершился победой Шавката сабмишеном в третьем раунде. На счету 28-летнего Рахмонова 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 17 побед в них. Рекорд казахстанца в промоушене Даны Уайта — 5-0. В UFC он выступает с 2020 года.
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