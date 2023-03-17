Шавкат Рахмонов рассказал, как долго ещё планирует выступать в ММА

Казахстанский проспект полусреднего веса (до 77 кг) UFC Шавкат Рахмонов высказался о своей карьере в смешанных единоборствах. По словам Рахмонова, следующие два-три года он точно хочет драться.

«Я ещё молодой. Года два-три хочу подраться. А там посмотрим», — сказал Рахмонов на пресс-конференции.

Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 285 в ночь с 4 на 5 марта в Лас-Вегасе, Рахмонов встречался с представителем США Джеффом Нилом. Поединок завершился победой Шавката сабмишеном в третьем раунде. На счету 28-летнего Рахмонова 17 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 17 побед в них. Рекорд казахстанца в промоушене Даны Уайта — 5-0. В UFC он выступает с 2020 года.