Эдвардс: Усман хороший боец, но я лучше

Британский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка с Камару Усманом.

«В субботу я выйду в октагон, чтобы показать себя с лучшей стороны. Моё время пришло, и Усман это почувствует. В нашем предыдущем поединке на мне сказалось среднегорье. Я не глуп, Усман хороший боец, но я лучше. Я верю в это. Для меня честь находиться здесь. Я долго к этому шёл, долго работал ради этого. В субботу вы будете мной гордиться», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Третий поединок между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 286, который состоится в Лондоне 18 марта.

В предыдущем поединке победу одержал Леон Эдвардс, отправив Усмана в нокаут в пятом раунде.