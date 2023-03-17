Мовсар Евлоев: мой главный враг — Илия Топурия

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории, в очередной раз выразил желание подраться с Илией Топурией.
«Мой главный враг — Илия Топурия. Его результат в UFC 5-0, он, как и я, непобеждённый боец, и, возможно, это самый сложный соперник в дивизионе. После того как я его побью, смогу подраться за титул. Я несколько раз бросал ему вызов, обращался к руководству UFC, чтобы мне организовали этот бой, но мне не ответили. Так что я тренируюсь и жду соперника. Если ему дадут другого соперника, то я буду готов драться с любым другим. Я был вне игры долгое время из-за травм, и сейчас мне нужен бой. Уже попросил дать мне поединок в мае или июне, после Рамадана я буду готов», — сказал Евлоев в интервью The Schmo.
У Мовсара Евлоева 16 побед в 16 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
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