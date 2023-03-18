Бетербиев объяснил, почему Энтони Джошуа не смог выиграть у Усика

Российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев объяснил, почему экс-чемпион мира Энтони Джошуа не смог выиграть у Александра Усика.

«Я так понимаю, у Джошуа есть проблемы с левшами. Мне кажется, у него есть проблемы с такими бойцами. Я кого-то спрашивал, есть ли у него в карьере вообще бои с левшами и, похоже, у него не было таких поединков в профессиональном боксе. Это большой минус. Если тренер не может подготовить тебя к левше, то это минус тренера в первую очередь. Сейчас они поменяли тренера», — сказал Бетербиев в подкасте DROZD PODCAST.

Энтони Джошуа и Александр Усик провели между собой два поединка. В первом бою украинец одержал победу единогласным решением судей, в реванше Усик вновь победил, но уже раздельным решением.