Бетербиев объяснил, почему Энтони Джошуа не смог выиграть у Усика
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Российский непобеждённый боксёр Артур Бетербиев объяснил, почему экс-чемпион мира Энтони Джошуа не смог выиграть у Александра Усика.
«Я так понимаю, у Джошуа есть проблемы с левшами. Мне кажется, у него есть проблемы с такими бойцами. Я кого-то спрашивал, есть ли у него в карьере вообще бои с левшами и, похоже, у него не было таких поединков в профессиональном боксе. Это большой минус. Если тренер не может подготовить тебя к левше, то это минус тренера в первую очередь. Сейчас они поменяли тренера», — сказал Бетербиев в подкасте DROZD PODCAST.
Энтони Джошуа и Александр Усик провели между собой два поединка. В первом бою украинец одержал победу единогласным решением судей, в реванше Усик вновь победил, но уже раздельным решением.
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